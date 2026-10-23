Yılmaz Vural'dan flaş açıklama: Kulüp satın alıyor

Bir süredir takım çalıştırmayan teknik direktör Yılmaz Vural'dan flaş bir hamle geliyor. Deneyimli teknik adam, Altınordu Kulübü'nü satın alacağını duyurdu.

Salim Manav'a açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Eski dostum Altınordu başkanı Seyit Mehmet Özkan bana 'Gel bu takımı sana verelim. Ben takımı profesyonel yarışlardan çekmeyi düşünüyorum' dedi. Bende şahsen o kadar para yok tabii. İngiltere'de spor yatırımı yapan fonlarla temas kurdum. 5 yıl geri ödemesiz finansman verecekler, 5 yıl içerisinde başarı elde etmemiz gerekecek. Altınordu'nun tesisleri 80 dönüm ve 60 dönüm. Ben Almanya'da yaşıyorum, orada bile böyle tesis zor bulunur. Başarabilirsek muazzam bir macera olacak."

Spor

'4 Büyükler'in Avrupa'dan şu ana kadar elde ettiği gelir belli oldu! Zirvede...

Spor

Volkan Demirel'den İsmail Kartal'a flaş derbi çağrısı: "Mutlaka oynaması lazım"