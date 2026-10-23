'4 Büyükler'in Avrupa'dan şu ana kadar elde ettiği gelir belli oldu! Zirvede...

Ek olarak kulüplerin lig aşamasının kalan bölümünde alacağı sonuçlarla birlikte sonraki turlara kalmaları halinde bu tutar artacak. NTV Spor'da yer alan habere göre Avrupa kupalarında şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlara ve UEFA'nın açıkladığı ödüllere göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gelirleri şöyle: