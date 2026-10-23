'4 Büyükler'in Avrupa'dan şu ana kadar elde ettiği gelir belli oldu! Zirvede...
Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un UEFA'dan bu sezon elde ettiği gelirler güncellendi. İşte detaylar...
UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde üçüncü, Konferans Ligi'nde ise ikinci hafta maçları oynandı. Avrupa kupalarında Galatasaray ve Trabzonspor haftayı galibiyetle, Beşiktaş ve Fenerbahçe beraberlikle tamamladı.
Maçların ardından UEFA'dan bu sezon elde edilen gelirler güncellendi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şu ana kadar garantilediği gelirlere UEFA'nın kulüplere lig sıralamasını bitirdiği yere göre verdiği ödül ve yayın değeri üzerinden dağıttığı diğer gelirler dahil edilmedi.
Ek olarak kulüplerin lig aşamasının kalan bölümünde alacağı sonuçlarla birlikte sonraki turlara kalmaları halinde bu tutar artacak. NTV Spor'da yer alan habere göre Avrupa kupalarında şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlara ve UEFA'nın açıkladığı ödüllere göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gelirleri şöyle:
GALATASARAY (ŞAMPİYONLAR LİGİ)
Katılım: 18.62 milyon euro
Performans: 2.1 milyon euro (Galibiyet)
Toplam: 20 milyon 720 bin euro
FENERBAHÇE (ŞAMPİYONLAR LİGİ)
Katılım: 18.62 milyon euro
Performans: 1.4 milyon euro (2 beraberlik)
Toplam: 20 milyon 20 bin euro
BEŞİKTAŞ (AVRUPA LİGİ)
Katılım: 4.31 milyon euro
Performans: 1 milyon 50 bin euro (2 Galibiyet ve 1 beraberlik)
Toplam: 5 milyon 360 bin euro
TRABZONSPOR (KONFERANS LİGİ)
Katılım: 3.17 milyon euro
Performans: 800 bin euro (2 galibiyet)
Toplam: 3 milyon 970 bin euro