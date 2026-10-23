Volkan Demirel'den İsmail Kartal'a flaş derbi çağrısı: "Mutlaka oynaması lazım"
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin konuştu. Demirel, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'a seslenerek yıldız ismin derbide mutlaka oynaması gerektiği çağrısında bulundu.
Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonunun 9. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Derbi öncesinde Volkan Demirel, Kısa Paslar YouTube kanalında katıldığı bir yayında Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demirel, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın derbide Kerem Aktürkoğlu'nu mutlaka ilk 11'de başlatması gerektiğini belirtti.
Volkan Demirel yaptığı değerlendirmede, "Kerem Aktürkoğlu, derbide Galatasaray'dan geldiği için mutlaka oynaması lazım. Bunlar psikolojik taraflardır. Kerem Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gelmiş, o sahaya çıkması lazım. O sahaya çıkması lazım Kerem'in." dedi.
Demirel ayrıca, "Çok kötü oynasın, geçmişten bahsediyorum, Slavia Prag maçı dökülsün, taraftarı alkışlamış... Fırsat. Kerem Galatasaray'a gol atar, her şey unutulur. Bunlar psikolojik şeyler. Bir tarafa Oğuz'u koyarsın. Maçı kazanmak için, Kerem değil konu." açıklamasında bulundu.