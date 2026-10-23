Volkan Demirel'den İsmail Kartal'a flaş derbi çağrısı: "Mutlaka oynaması lazım"

Demirel ayrıca, "Çok kötü oynasın, geçmişten bahsediyorum, Slavia Prag maçı dökülsün, taraftarı alkışlamış... Fırsat. Kerem Galatasaray'a gol atar, her şey unutulur. Bunlar psikolojik şeyler. Bir tarafa Oğuz'u koyarsın. Maçı kazanmak için, Kerem değil konu." açıklamasında bulundu.