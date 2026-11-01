Aydın'da antik kentler arasında koşu düzenlendi

Aydın'da Nysa ve Akharaka antik kentleri arasında 2. Nysa Trail Koşusu gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen organizasyon, Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nden başladı.

Yarışmada sporcular, 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda mücadele etti, Nysa ve Akharaka arasındaki yol ve patikalardan geçerek başladıkları noktaya döndü.

Organizasyonda 10 kilometre erkekler genel kategorisinde Koray Şahin birinci, Şükrü Ceylan ikinci, Habib Temurboğa üçüncü oldu. 10 kilometre kadınlar genel kategorisinde ise Ayşe Elifnaz Erbilgin birinciliği, Büşra Özdemir ikinciliği, Asiye Kocabıyık ise üçüncülüğü elde etti.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, yarışmaya katılan sporcuları tebrik etti.

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