48. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Philimon Kiptoo Kipchumba kadınlarda Kasanesh Ayenew Baze kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba kazandı.

"Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan maraton, 48. kez koşuldu.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba, 2 saat 8 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinci olurken aynı zamanda İstanbul Maratonu rekorunu kırdı.

Bir önceki rekor, 2019 yılında 2 saat 9 dakika 44 saniyeyle bir başka Kenyalı atlet Daniel Kibet'e aitti.

Koşuda ikinci sırayı Etiyopyalı atlet Sufaro Woliyi Kebeto elde etti. Kenyalı Vincent Kipyegon Ronoh ise üçüncü oldu.

Hüseyin Can 11. oldu

İstanbul Maratonu'nda elit kategoride mücadele eden milli atletlerden Hüseyin Can, 2 saat 17 dakika 53 saniyelik derecesiyle yarışı 11. sırada tamamladı.

Geçen yıl ilk 10 içinde yer alan Hüseyin Can, bu sene yarışı 11. sırada bitirdi.

Diğer milli atletlerden Mert Girmalegesse 2 saat 18 dakika 47 saniyeyle 12'nci, Halil Yaşin 2 saat 19 dakika 31 saniyeyle 14'üncü, Ahmet Alkanoğlu 2 saat 19 dakika 38 saniyeyle 15'inci, Yavuz Ağralı ise 2 saat 21 dakika 44 saniyeyle 16'ncı oldu.

Kadınlarda Kasanesh Ayenew Baze kazandı

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze kazandı. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze, 2 saat 24 dakika 40 saniyelik derecesiyle şampiyon oldu.

Kadınlarda ilk 3 sırayı Etiyopyalı atletler aldı. Azmera Abreha Gdey 2 saat 24 dakika 47 saniyeyle ikinci, Diribe Hirko Alemu ise 2 saat 25 dakikalık süresiyle üçüncülüğü elde etti.