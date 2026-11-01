Deniz Öncü kaza yaptı

48. İstanbul Maratonu başladı

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olan Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu başladı. 45 bin 679 kişinin kayıt yaptırdığı organizasyonda, 43 elit atlet de şampiyonluk için mücadele ediyor.