Deniz Öncü kaza yaptı
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Malezya ayağında kaza yaparak yarış dışı kaldı.
Şampiyonada sezonun 19. etabı Malezya Grand Prix'si, Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirildi.
ELF Marc VDS Takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Malezya yarışına 25. cepten start aldı. Ancak milli motosikletçi Deniz Öncü, ikinci turun bitimine kısa süre kala geçirdiği kaza nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Deniz Öncü'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Deniz ile birlikte 6 sürücü yarışı tamamlayamadı.
Moto2 Malezya yarışını, CFMOTO RCB Aspar takımından Kolombiyalı sürücü David Alonso birinci, Alonso'nun takım arkadaşı (CFMOTO RCB Aspar) İspanyol pilot Daniel Holgado ikinci, QJ MOTOR-MSI takımından yine İspanyol Angel Piqueras da üçüncü sırada bitirdi.
Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 20. etabı Katar'da 6-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.