Fenerbahçe'den sürpriz açıklama: Kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Takımın deneyimli smaçörlerinden Yiğit Gülmezoğlu'nun kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın oyuncularından Yiğit Gülmezoğlu'nun, kulübümüzün ilkeleri çerçevesinde yönetim ve teknik heyetin ortak değerlendirmesi sonucunda kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir."
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