Galatasaray otobüsüne çuval çuval yüklendi! Kimse anlam veremedi
11:56, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray otobüsünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Galatasaray'ın voleybol şubesinin takım otobüsünün bagaj kısmına bir manavdan patates ve soğan çuvalları yüklendi. Bu ilginç anlar, kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken taraftarlar arasında da merak konusu oldu.
Galatasaray Voleybol Takımı'nın otobüsünde çekilen görüntüler sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Bir manavdan alınan patates ve soğan çuvallarının takım otobüsünün bagajına yüklendiği anlar taraftarların ilgisini çekti.
Takım otobüsünün yanında duran manavdan alınan kilolarca patates ve soğanın otobüsün alt bagaj kısmına yüklendiği anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sebze çuvallarının otobüse taşındığı anlara ait görüntüler kısa sürede viral olarak sosyal medya kullanıcıları ve sarı-kırmızılı taraftarlar arasında yoğun etkileşim aldı.
Spor
Erman Toroğlu Galatasaray maçı sonrası isyan etti: "35 defa gösterdiler"
Spor
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın kaçıracağı maçlar belli oldu
Başlıklar :GalatasarayVoleybolPatates