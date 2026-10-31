Galatasaray otobüsüne çuval çuval yüklendi! Kimse anlam veremedi

Galatasaray Voleybol Takımı'nın otobüsünde çekilen görüntüler sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Bir manavdan alınan patates ve soğan çuvallarının takım otobüsünün bagajına yüklendiği anlar taraftarların ilgisini çekti.

Takım otobüsünün yanında duran manavdan alınan kilolarca patates ve soğanın otobüsün alt bagaj kısmına yüklendiği anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sebze çuvallarının otobüse taşındığı anlara ait görüntüler kısa sürede viral olarak sosyal medya kullanıcıları ve sarı-kırmızılı taraftarlar arasında yoğun etkileşim aldı.

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