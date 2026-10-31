Erman Toroğlu Galatasaray maçı sonrası isyan etti: "35 defa gösterdiler"

"Galatasaray’ın kazandığı penaltıyı 35 defa gösterdiler. Bir de onu da gösterin. Eren Elmalı’yı da gösterin. Acaba Galatasaray forması olduğu için mi göstermiyorsun, öteki Konyaspor forması olduğu için mi gösteriyorsun. Yav arkadaş Ağrı Dağı’nın tepesinden Van’ı gösteriyorsun. Böyle anlatayım. Böyle yayıncı kuruluş olmaz. Eğer böyle yapacaksa futbola zarar veriyorlar. Bir defa yayını alan kuruluşun çekimi çok iyi yapması lazım. Yayıncı kuruluş da var bu işin içinde. Federasyonda kapalı kapılar ardında çok şey oluyor."