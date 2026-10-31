Erman Toroğlu Galatasaray maçı sonrası isyan etti: "35 defa gösterdiler"
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup ederken mücadeleyi yorumlayan Erman Toroğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi. Eski hakem Erman Toroğlu ise karşılaşmayı POV Sports'ta değerlendirdi.
Toroğlu, TÜMOSAN Konyaspor'un penaltı beklediği pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Öyle penaltı olmaz. Uğurcan geldi koşarak topa geliyor. Konyalı futbolcu da önünde. Konyalı futbolcunun üstüne çıktı, topa vurdu. Ondan sonra çarpıştılar. Öyle penaltı olmaz. Nasıl penaltı olur? Oyuncu geliyor mesela, kaleciye doğru yükseliyor, o başka olay. Onu hakemlerin ayırması lazım. Top altta kalıyor. Beni ilgilendirmiyor. Topla kim oynuyor, Uğurcan oynuyor. Vurdu, çarpıştılar. Öyle penaltı olmaz."
"Galatasaray’ın kazandığı penaltıyı 35 defa gösterdiler. Bir de onu da gösterin. Eren Elmalı’yı da gösterin. Acaba Galatasaray forması olduğu için mi göstermiyorsun, öteki Konyaspor forması olduğu için mi gösteriyorsun. Yav arkadaş Ağrı Dağı’nın tepesinden Van’ı gösteriyorsun. Böyle anlatayım. Böyle yayıncı kuruluş olmaz. Eğer böyle yapacaksa futbola zarar veriyorlar. Bir defa yayını alan kuruluşun çekimi çok iyi yapması lazım. Yayıncı kuruluş da var bu işin içinde. Federasyonda kapalı kapılar ardında çok şey oluyor."