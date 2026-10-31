Boğazda sürpriz yemek: Tecrübeli hocanın adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Fenerbahçe - Göztepe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe’yi konuk ediyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma öncesinde kimlerin eksik ve kimlerin oynayacağı araştırılıyor. Sarı-lacivertlilerde Ake, Asensio ve Oosterwolde'nin sakatlıkları bulunurken Brown'ın kırmızı kart cezası var. Göztepe cephesinde ise sakatlıkları bulunan Ogün Bayrak, Gugeshashvili, Allan, Sabra ve Furkan Bayır maçta forma giyemeyecek. Rhaldney'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Fenerbahçe - Göztepe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.