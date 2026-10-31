Boğazda sürpriz yemek: Tecrübeli hocanın adı Fenerbahçe ile anılıyordu
10:05, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 10:06, 31/10/2026, Cumartesi
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Fenerbahçe'de milli araya kadar Dirk Kuyt teknik sorumlu olarak takımın başında yer alacak. Sarı lacivertliler bu süre kapsamında yeni hocayı takımın başına getirmek istiyor. Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik adam ise İstanbul’da boğazda yemek yerken görüldü.
Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları devam ediyor.
Sarı lacivertli takımda listenin başındaki isimlerden birisi de Aykut Kocaman.
Teknik direktörlük görüşmeleri için İstanbul’a geldiği iddia edilen Aykut Kocaman, arkadaşlarıyla birlikte Boğaz’da bir restoranda görüldü.
Rıdvan Dilmen, Metin Tekin ve Gökhan Keskin ile bulaşan Kocaman’ın bu fotoğrafı sosyal medyada yer aldı.
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