Fenerbahçe - Göztepe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe’yi konuk ediyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma öncesinde kimlerin eksik ve kimlerin oynayacağı araştırılıyor. Sarı-lacivertlilerde Ake, Asensio ve Oosterwolde'nin sakatlıkları bulunurken Brown'ın kırmızı kart cezası var. Göztepe cephesinde ise sakatlıkları bulunan Ogün Bayrak, Gugeshashvili, Allan, Sabra ve Furkan Bayır maçta forma giyemeyecek. Rhaldney'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Fenerbahçe - Göztepe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe olacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yapacak.
Ligde son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.
Fenerbahçe, Göztepe karşısında galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.
Göztepe ise bu sezon ligin ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak 12 puan topladı.
Geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe, deplasmandan da 1-1 eşitlikle dönmüştü.
61. randevu
Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 61. kez karşılaşacak.
İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 60 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 24 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
Fenerbahçe 60 maçta 91 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 45 golle karşılık verdi.
İki ekip arasında geçen sezon oynanan son müsabaka 1-1 eşitlikle sona ermişti.
İstanbul'daki maçlar
İki ekip, ligde İstanbul'da 30. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 18-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 57, Göztepe ise 20 gol attı.
Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-67 sezonunda 1-0, 1999-2000'de 3-2 ve 2020-21 sezonunda 1-0'lık sonuçlarla elde etti.
Fenerbahçe, İstanbul'daki 29 maçın 14'ünde Göztepe'den gol yemedi ve bu karşılaşmaların sadece 6'sında gol yollarında suskun kaldı.
Öte yandan iki takım arasında 1959-60 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.
Farklı skorlar
Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 60 lig maçında en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı.
İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekip, ayrıca 2001-2002 sezonunda İzmir'den 5-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.
Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.
Kulübe Kuyt'a emanet
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında teknik sorumlu görevini Dirk Kuyt üstlenecek.
Sezon başında yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli takıma dönen Hollandalı futbol adamı, sarı-lacivertlilerin başında ilk sınavını verecek.
FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK?
Fenerbahçe'de Ake, Asensio ve Oosterwolde'nin sakatlıkları bulunurken Brown'ın kırmızı kart cezası var.
GÖZTEPE’DE KİMLER EKSİK?
Göztepe cephesinde ise sakatlıkları bulunan Ogün Bayrak, Gugeshashvili, Allan, Sabra ve Furkan Bayır maçta forma giyemeyecek. Rhaldney'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇ KADROSU
İLK 11’LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muriqi
Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Anjorin, Miroshi, Akonnor, Antunes, Henrique, Juan