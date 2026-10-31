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Fenerbahçe - Göztepe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe - Göztepe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11'ler

09:47, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 09:47, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe - Göztepe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe’yi konuk ediyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma öncesinde kimlerin eksik ve kimlerin oynayacağı araştırılıyor. Sarı-lacivertlilerde Ake, Asensio ve Oosterwolde'nin sakatlıkları bulunurken Brown'ın kırmızı kart cezası var. Göztepe cephesinde ise sakatlıkları bulunan Ogün Bayrak, Gugeshashvili, Allan, Sabra ve Furkan Bayır maçta forma giyemeyecek. Rhaldney'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Fenerbahçe - Göztepe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe olacak.


Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe olacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yapacak.


Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yapacak.

Ligde son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.


Ligde son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, Göztepe karşısında galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.


Fenerbahçe, Göztepe karşısında galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.

Göztepe ise bu sezon ligin ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak 12 puan topladı.


Göztepe ise bu sezon ligin ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak 12 puan topladı.

Geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe, deplasmandan da 1-1 eşitlikle dönmüştü.


Geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe, deplasmandan da 1-1 eşitlikle dönmüştü.

61. randevu

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 61. kez karşılaşacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 60 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 24 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe 60 maçta 91 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 45 golle karşılık verdi.

İki ekip arasında geçen sezon oynanan son müsabaka 1-1 eşitlikle sona ermişti.


61. randevuFenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 61. kez karşılaşacak.İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 60 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 24 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.Fenerbahçe 60 maçta 91 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 45 golle karşılık verdi.İki ekip arasında geçen sezon oynanan son müsabaka 1-1 eşitlikle sona ermişti.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip, ligde İstanbul'da 30. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 18-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 57, Göztepe ise 20 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-67 sezonunda 1-0, 1999-2000'de 3-2 ve 2020-21 sezonunda 1-0'lık sonuçlarla elde etti.


İstanbul'daki maçlarİki ekip, ligde İstanbul'da 30. kez karşılaşacak.Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 18-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 57, Göztepe ise 20 gol attı.Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-67 sezonunda 1-0, 1999-2000'de 3-2 ve 2020-21 sezonunda 1-0'lık sonuçlarla elde etti.

Fenerbahçe, İstanbul'daki 29 maçın 14'ünde Göztepe'den gol yemedi ve bu karşılaşmaların sadece 6'sında gol yollarında suskun kaldı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-60 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.


Fenerbahçe, İstanbul'daki 29 maçın 14'ünde Göztepe'den gol yemedi ve bu karşılaşmaların sadece 6'sında gol yollarında suskun kaldı.Öte yandan iki takım arasında 1959-60 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 60 lig maçında en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı.

İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, ayrıca 2001-2002 sezonunda İzmir'den 5-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.

Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.


Farklı skorlarFenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 60 lig maçında en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı.İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı.Sarı-lacivertli ekip, ayrıca 2001-2002 sezonunda İzmir'den 5-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

Kulübe Kuyt'a emanet

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında teknik sorumlu görevini Dirk Kuyt üstlenecek.

Sezon başında yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli takıma dönen Hollandalı futbol adamı, sarı-lacivertlilerin başında ilk sınavını verecek.


Kulübe Kuyt'a emanetFenerbahçe'de Göztepe karşısında teknik sorumlu görevini Dirk Kuyt üstlenecek.Sezon başında yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli takıma dönen Hollandalı futbol adamı, sarı-lacivertlilerin başında ilk sınavını verecek.

FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'de Ake, Asensio ve Oosterwolde'nin sakatlıkları bulunurken Brown'ın kırmızı kart cezası var.

GÖZTEPE’DE KİMLER EKSİK?

Göztepe cephesinde ise sakatlıkları bulunan Ogün Bayrak, Gugeshashvili, Allan, Sabra ve Furkan Bayır maçta forma giyemeyecek. Rhaldney'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.


FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK?Fenerbahçe'de Ake, Asensio ve Oosterwolde'nin sakatlıkları bulunurken Brown'ın kırmızı kart cezası var.GÖZTEPE’DE KİMLER EKSİK?Göztepe cephesinde ise sakatlıkları bulunan Ogün Bayrak, Gugeshashvili, Allan, Sabra ve Furkan Bayır maçta forma giyemeyecek. Rhaldney'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇ KADROSU


İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muriqi

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Anjorin, Miroshi, Akonnor, Antunes, Henrique, Juan


FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇ KADROSUİLK 11’LERFenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, MuriqiGöztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Anjorin, Miroshi, Akonnor, Antunes, Henrique, Juan
Başlıklar :FenerbahçeGöztepeSüper Lig
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