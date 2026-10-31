Boğazda sürpriz yemek: Tecrübeli hocanın adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Fenerbahçe'de milli araya kadar Dirk Kuyt teknik sorumlu olarak takımın başında yer alacak. Sarı lacivertliler bu süre kapsamında yeni hocayı takımın başına getirmek istiyor. Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik adam ise İstanbul’da boğazda yemek yerken görüldü.