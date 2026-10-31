Arda Güler'den 5 yıllık anlaşma: Sır gibi saklanan imza ortaya çıktı
Real Madrid'de sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Milli yıldızın geleceğine ilişkin merak edilen imza, TVNET yayınında ortaya çıktı.
Real Madrid'i yakından takip eden foto muhabir Gökhan Taner, TVNET'te yayınlanan 19. Saat programında Mustafa Göksel'e Arda Güler'in geleceğiyle ilgili önemli bilgiler verdi.
Taner, 21 yaşındaki milli futbolcunun Real Madrid ile anlaşmaya vardığını ve 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attığını söyledi.
Arsenal, Paris Saint-Germain, Juventus ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin gündemine gelen Arda Güler'in Real Madrid'de kalmayı tercih ettiği belirtildi.
Gökhan Taner ayrıca yeni sözleşmeyle birlikte milli yıldızın takımın en yüksek maaş alan futbolcuları arasına girdiğini aktardı.
Arda Güler, bu sezon forma giydiği 12 maçta 3 gol ve 5 asist kaydederek toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı.