Fenerbahçe'nin hoca adayı elden kaçıyor! Yeni adresini açıkladılar
Fenerbahçe'de hoca adayları arasında yer alan sürpriz ismin, İtalyan ekibi Juventus'un teknik direktör listesinde yer aldığı ve gitmeye de sıcak baktığı öne sürüldü.
Teknik direktörlük koltuğu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki en dikkat çeken isimlerden biri olan Julian Nagelsmann için transfer piyasası hareketlendi. 2026 Dünya Kupası'nın ardından Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan ve temmuz ayından bu yana kulüpsüz olan 39 yaşındaki başarılı teknik adam, İtalyan devinin radarında.
Serie A'da geride kalan 9 haftada topladığı 14 puanla 8. sırada yer alan ve lige kötü bir başlangıç yapan Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti'nin geleceği tartışılıyor. İtalyan basınında yer alan gelişmelere göre siyah-beyazlı yönetim, Spalletti ile yolları ayırma ihtimaline karşı alternatiflerini belirlemeye başladı.
Juventus temaslara başladı
Gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Juventus, teknik direktör adayları listesine Julian Nagelsmann'ı da ekledi ve Alman çalıştırıcı ile ilk iletişimi kurdu. Geleceği hakkında birden fazla seçeneği değerlendirme aşamasında olan 39 yaşındaki teknik adamın ise Juventus'un ilgisine ve İtalya seçeneğine sıcak baktığı kaydedildi.