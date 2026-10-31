Fenerbahçe’nin Lionel Messi’ye yaptığı teklifi canlı yayında açıkladı: Türk futbol tarihinde görülmemiş maaş
Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe’de ilginç bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız oyuncu Lionel Messi’ye yaptığı teklif, canlı yayında açıklandı.
Fenerbahçe’de İsmail Kartal yerine teknik direktör arayışları devam ediyor.
Sarı lacivertli takımda yeni hoca için çalışmalar yapılırken, flaş bir iddia da gündeme atıldı.
Fenerbahçe’nin Lionel Messi’nin kapısını çaldığı ve Türk futbol tarihinde görülmemiş bir maaşın teklif edildiği iddia edildi.
Fenerbahçe’nin Messi için 50 milyon euro teklif götürdüğü ama o sıra dünyaca ünlü yıldızın babasının hastalanması nedeniyle sürecin ilerlemediği kaydedildi.
Now Spor Youtube kanalına konuşan gazeteci Barış Yurduseven şu ifadeleri kullandı:
“Net %100 bilgi. Fenerbahçe Lionel Messi'ye 50 milyon euro teklif götürdü.”
“Fenerbahçe teklifi götürdü, tam o ara Messi'nin babası hastalandı.”