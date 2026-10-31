Trabzonspor ile Gaziantep FK 15’inci randevuda

Süper Lig’in 10. hafta maçında Trabzonspor yarın sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek. Papara Park Stadı’nda 16.00’da başlayacak maçta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. İki takım bugüne kadar 14’ü Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda bordo-mavililerin 11 galibiyeti bulunurken 6 maç da berabere sonuçlandı. İki takım Süper Lig’de daha önce 14 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 9 galibiyeti bulunurken 5 maç berabere sonuçlandı. Gaziantep FK’nın henüz galibiyeti bulunmuyor.

Ligde 19 puanla 3’üncü sırada bulunan Trabzonspor, sahasında galip gelerek serisini sürdürmek istiyor. 8 puanla 15’inci sırada yer alan Gaziantep FK ise deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak moral bulmayı hedefliyor.