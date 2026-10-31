Ne Aykut Kocaman ne Conte! Sarı-lacivertli camiada yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe'de olası teknik direktör tercihleri tartışılmaya devam ederken Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman isimleri üzerinden dikkat çeken bir yorum yapıldı. Gazeteci Furkan Bozoğlu, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun iki teknik adam arasında tercih yapması durumunda hangi isme yöneleceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Tercih Abdullah Avcı olur"

Furkan Bozoğlu, yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım ve yönetiminin tercihinin Abdullah Avcı olacağını iddia etti.

Bozoğlu, "Fenerbahçe'de bugün Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman'ı yan yana getirdiğinde, Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun hangisinden yana tercih kullanacağını soracak olursan bu isim Abdullah Avcı" ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama, sarı-lacivertli takımda teknik direktörlük gündemine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Ancak Bozoğlu'nun sözleri bir değerlendirme niteliği taşırken Aziz Yıldırım veya yönetiminden bu yönde yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

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