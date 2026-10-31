Beşiktaş'ta iki isim Kasımpaşa maçında yok
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımda bu maç öncesinde iki eksik bulunuyor.
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.
Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 18 puanla 4. sırada girdi.
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden kaptan Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin Kasımpaşa müsabakasında kadroda olması beklenmiyor.
Siyah-beyazlı takımda üç futbolcu, kart ceza sınırında yer alıyor.
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Gençlerbirliği ile oynanacak maçta cezalı olacak.
Öte yandan sakatlığı süren ve mücadelede forma giymesi beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü de kart ceza sınırında bulunuyor.