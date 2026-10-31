Beşiktaş'ta iki isim Kasımpaşa maçında yok

Aziz Yıldırım toplantıda konuşmadı ama aklındaki isim ortaya çıktı

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için çalışmalar sürüyor. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısında adaylarla yapılan görüşmeler değerlendirildi. Yeni hoca için gözler Aziz Yıldırım'a çevrilirken, başkanın aklındaki ismin de belli olduğu aktarıldı.