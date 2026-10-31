Ünlü gazeteciden canlı yayında bomba Batrakov iddiası: ‘Transferi engelledi!

"Net olarak kulübün içinden"

Transferin neden gerçekleşmediğine ilişkin iddiasını yineleyen Tüzemen, süreci engellediğini öne sürdüğü kişilerin kulüp içerisinden olduğunu savundu.

Deneyimli gazeteci, "Net olarak kulübün içinden" sözleriyle iddiasını dile getirdi. Ancak transfer girişiminin kim tarafından ve hangi gerekçeyle engellendiğine ilişkin somut bir isim veya kanıt paylaşılmadı.



