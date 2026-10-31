Ünlü gazeteciden canlı yayında bomba Batrakov iddiası: ‘Transferi engelledi!
Konyaspor karşısında sergilediği performansla dikkat çeken Aleksey Batrakov hakkında konuşan gazeteci Levent Tüzemen, genç futbolcunun daha önce Galatasaray'ın gündemine geldiğini öne sürdü.
Aleksey Batrakov'un performansı ve geçmişteki transfer süreciyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. A Spor'da Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasını değerlendiren gazeteci Levent Tüzemen, genç futbolcunun geçen sezon sarı-kırmızılı takıma transfer olabileceğini ancak bu girişimin engellendiğini ileri sürdü.
"Batrakov, Rosicky'ye benziyor"
Batrakov'un performansı, spor yorumcularının da dikkatini çekti. Yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan Mustafa Doğan, genç futbolcunun oyun tarzını eski Çek yıldız Tomas Rosicky'ye benzetti.
Mehmet Özdilek de TRT Spor'daki yorumunda Batrakov'un pas kalitesine ve oyun içindeki etkisine vurgu yaptı. Özdilek, genç futbolcunun takım içerisindeki rolüne ilişkin, "Batrakov takım içinde sazı eline aldı" ifadelerini kullandı.
Levent Tüzemen'den transfer iddiası
Batrakov'un geçmişte Galatasaray'a transfer olabileceğini öne süren Levent Tüzemen, bu sürecin kulübün içinden bazı kişiler tarafından engellendiğini iddia etti.
Tüzemen, A Spor'daki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Batrakov, Mertens'in ayrılmasının ardından geçen sezon Galatasaray'a gelecekti ancak kulübün içinden birileri bu transferi engelledi! Kim engellediyse yazıklar olsun! Galatasaray'a daha erken gelebilir ve Mertens'in yerini doldurabilirdi."
"Net olarak kulübün içinden"
Transferin neden gerçekleşmediğine ilişkin iddiasını yineleyen Tüzemen, süreci engellediğini öne sürdüğü kişilerin kulüp içerisinden olduğunu savundu.
Deneyimli gazeteci, "Net olarak kulübün içinden" sözleriyle iddiasını dile getirdi. Ancak transfer girişiminin kim tarafından ve hangi gerekçeyle engellendiğine ilişkin somut bir isim veya kanıt paylaşılmadı.