Rafael Leao'nun kramponu maç sırasında yırtıldı
20:31, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 20:33, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray’ın TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında oynadığı maçta yaşanan bir an izleyenleri şaşırttı. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Rafael Leao'nun maçta kramponu yırtıldı.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada dikkat çeken bir olay yaşandı.
Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldızı Rafael Leao, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yırtılan kramponunu değiştirmek zorunda kaldı.
Karşılaşma sırasında rakibiyle girdiği mücadelede kramponu zarar gören Rafael Leao, ayakkabısını eline alarak saha kenarına yöneldi.
Portekizli futbolcu, yeni kramponunu giydikten sonra oyuna devam etti.
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