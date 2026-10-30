Rafael Leao'nun kramponu maç sırasında yırtıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı kırmızı karta rağmen oynayıp gol attı! Ülke karıştı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ın bir önceki maçta kırmızı kart görmesine rağmen Gil Vicente maçında oynayıp gol atması, Portekiz'de tartışmalara sebep oldu.