Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kritik maç öncesi Fenerbahçe'de 3 Göztepe'de tek eksik

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Bu mücadelede sarı-lacivertli takımda 3 isim, konuk ekipte ise bir isim forma giyemeyecek. İşte maça dair merak edilen tüm detaylar...