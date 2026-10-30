Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
16:15, 30/10/2026, Cuma
AA
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü Kasımpaşa'yla deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik idman yaptı. İdman duran top çalışmalarıyla sona erdi.