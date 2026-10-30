Ali Ece'den Fenerbahçe'ye olay hoca önerisi! "Aziz Yıldırım'ı teknik direktör koltuğundan indirmeli"

"Ben diyorum ki niye Deschamps ya da Conte? Deschamps gelecek diyecek ki tercümana, "İşte, lütfen rica edersem başkanla konuşabilir misiniz? Stattan ben sorumluyum, maçlardan ben sorumluyum. Sayın Başkan lütfen locasında keyfine baksın. O kulübün efsanesidir. Ben de bu kulübü bir daha şampiyon yapmak için bana bu kadar para ödeniyor."