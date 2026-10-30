Ali Ece'den Fenerbahçe'ye olay hoca önerisi! "Aziz Yıldırım'ı teknik direktör koltuğundan indirmeli"
Yorumcu Ali Ece, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için sürpriz bir ismi önerdi. Ece, yeni hocanın, Başkan Aziz Yıldırım'ı teknik direktör koltuğundan indirmesi gerektiğini söyledi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından hoca arayışları sürüyor. Gündeme birçok isim gelirken son olarak spor yorumcusu Ali Ece, sarı-lacivertli takıma sürpriz bir teknik direktörü önerdi.
İşte Ali Ece'nin Neo Spor'daki o açıklaması:
"Marsilya'yı en son kim şampiyon yaptı? Didier Deschamps. Fransa Milli Takımı'nda o egoları kim yönetti? Deschamps. Mbappe'ye bağırıp konuşabiliyor mu? Evet. Sonra yine ama Mbappe ona 'Tamam hocam' deyip performansını veriyor mu? Güzel. Aziz Başkan'ın, Aziz Yıldırım'ı teknik direktörlük koltuğundan indirecek bir teknik direktör getirmesi gerekiyor."
"Ben diyorum ki niye Deschamps ya da Conte? Deschamps gelecek diyecek ki tercümana, "İşte, lütfen rica edersem başkanla konuşabilir misiniz? Stattan ben sorumluyum, maçlardan ben sorumluyum. Sayın Başkan lütfen locasında keyfine baksın. O kulübün efsanesidir. Ben de bu kulübü bir daha şampiyon yapmak için bana bu kadar para ödeniyor."
"Bu kadar para ödenen, yüksek meblağ ödenen yerde duygusallıklar, ben Fenerbahçeliyim, sen Fenerbahçelisin tartışmasının Fenerbahçe'ye faydası olmaz.
Bir tek benim bildiğim kişi olarak da Conte'yle Deschamps bunu yapabilir. İşte 'Mösyö Yıldırım lütfen soyunma odasından çıkın, burası bizim' diyebilecek birini getirmesi gerekiyor. Yoksa Aykut hocaya da yazık olur. Nagelsmann'ın falan imkansız başarılı olması."