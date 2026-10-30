Kimse bunu fark etmemişti, derbideki o detay pahalıya patladı: TFF’den Galatasaray’a para cezası!
08:55, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 09:01, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
TFF'den Galatasaray'a para cezası
Süper Lig'de olaylı geçen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından disiplin kurulu, sarı-kırmızılı kulübe ligde benzerine az rastlanır türden ilginç bir ceza kesti.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçının ardından sarı-kırmızılı kulübe verilen cezayı açıkladı.
'TESCİL EDİLMEMİŞ LOGO' CEZASI
Kurul, karşılaşmada skorbordda Fenerbahçe'nin TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılması nedeniyle Galatasaray'ın 280 bin TL para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
PFDK'nın açıkladığı karar, derbi sonrasında iki kulübe yönelik uygulanan disiplin yaptırımları arasında yer aldı.
Spor
Galatasaray’da kritik maç öncesi olay gelişme: Osimhen TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına takımla gitmedi!
Spor
TFF son dakika açıkladı: Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezası belli oldu
Başlıklar :TFFFenerbahçeGalatasaray