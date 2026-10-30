Kimse bunu fark etmemişti, derbideki o detay pahalıya patladı: TFF’den Galatasaray’a para cezası!

TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu belli oldu mu, kimler eksik? İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında lider Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’a konuk oluyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksikler merak ediliyor. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri derbinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart görmüştü. Konyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın riske edilmemesi bekleniyor. Kazımcan Karataş ve Kaan Ayhan da bu maçta forma giyemeyecek yıldızlar arasında yer alıyor. Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.