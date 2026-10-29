Eskişehirspor - Iğdır FK CANLI A SPOR İZLE || Eskişehirspor - Iğdır maçı hangi kanalda, nereden yayınlanıyor?
19:30, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Eskişehirspor - Iğdır FK canlı...
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Eskişehirspor evinde Iğdır FK’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 20.30’da oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Eskişehirspor - Iğdır maçı canlı izleme linki ve A Spor canlı yayın ekranı haberimizde.
Türkiye Kupası 3. tur heyecanı bu akşam saat 20.30’da oynanacak Eskişehirspor - Iğdır FK mücadelesi ile devam edecek. A Spor’da yayınlanacak karşılaşmayı hakem Raşit Yorgancılar yönetecek. Eskişehirspor - Iğdır maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
ESKİŞEHİRSPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Eskişehirspor - Iğdır FK maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak.
ESKİŞEHİRSPOR - IĞDIR CANLI SKOR
ESKİŞEHİRSPOR - IĞDIR CANLI İZLE
Eskişehirspor - Iğdır FK maçını canlı izlemek için
A SPOR CANLI YAYIN EKRANI
A Spor canlı yayın ekranı için
Spor
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Başlıklar :EskişehirsporIğdır FKZiraat Türkiye Kupası