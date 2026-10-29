Eskişehirspor - Iğdır FK CANLI A SPOR İZLE || Eskişehirspor - Iğdır maçı hangi kanalda, nereden yayınlanıyor?

Türkiye Kupası 3. tur heyecanı bu akşam saat 20.30’da oynanacak Eskişehirspor - Iğdır FK mücadelesi ile devam edecek. A Spor’da yayınlanacak karşılaşmayı hakem Raşit Yorgancılar yönetecek. Eskişehirspor - Iğdır maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

ESKİŞEHİRSPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Eskişehirspor - Iğdır FK maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak.

ESKİŞEHİRSPOR - IĞDIR CANLI SKOR

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