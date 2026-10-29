Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Krizin boyutu büyüyor: Dünyaca ünlü yıldızın formasını yaktılar!

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Çin'de tartışmaların odağına yerleşti. Ünlü futbolcunun, kendisiyle ilgili bir internet şakasını anlatırken Çin'in eski lideri Mao Zedong'a gönderme yaptığı düşünülen ifadeleri ülkede tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada Mbappe'nin formasının yakıldığı görüntüler de gündeme geldi.