Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması
12:20, 29/10/2026, Perşembe
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Trendyol Süper Lig'in 8. Haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında gösterilen Emre Belözoğlu, konuya ilişkin flaş bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından çeşitli adaylar gündeme gelmeye başladı.
Listede bulunan isimlerden biri de Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ydu. Genç çalıştırıcı, konuya ilişkin Play Spor'a konuştu.
Belözoğlu, "Türkiye Kupası'nda maçımız var, şu an tamamen ona odaklanmış durumdayım. Bugünden bir şey söylemek doğru olmaz." ifadelerini kullandı.
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