Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından çeşitli adaylar gündeme gelmeye başladı.

Listede bulunan isimlerden biri de Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ydu. Genç çalıştırıcı, konuya ilişkin Play Spor'a konuştu.

Belözoğlu, "Türkiye Kupası'nda maçımız var, şu an tamamen ona odaklanmış durumdayım. Bugünden bir şey söylemek doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

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