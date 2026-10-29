Victor Osimhen Galatasaray’a veda ediyor: Gizlice yapılan görüşmeler ortaya çıktı
10:18, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:41, 29/10/2026, Perşembe
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Galatasaraylı taraftarları üzen haber İspanya’dan geldi. Sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Victor Osimhen için yapılan gizli görüşmeler ortaya çıktı.
Galatasaray’ın yıldız oyuncu Victor Osimhen için İspanya’dan önemli bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol DIRECTV Sports'un haberine göre; Atletico Madrid, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için devreye girdi.
Osimhen’in transferi için çalışmaların gizlilik içerisinde yürütüldüğü ve teknik direktör Simeone’nin özellikle Nijeryalı golcüyü istediğini yönetime bildirdiği iddia edildi.
Atletico Madrid’in Osimhen’in transferi için mali düzenlemeleri yapmaya başladığı kaydedildi.
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