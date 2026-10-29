Sergen Yalçın'la ilgili şok iddia! Milli futbolcular telefonunu açmıyor
09:24, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:29, 29/10/2026, Perşembe
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A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü konusunda 4 yıllık anlaşmaya varılan Sergen Yalçın için Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene katılan Yalçın, açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı'nda göreve getirilen Sergen Yalçın'la ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Bazı milli futbolcuların, Yalçın'ın aramalarına cevap vermediği öne sürüldü.
A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirilmişti. Sercan Hamzaoğlu, çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Hamzaoğlu sosyal medya paylaşımında, "A Milli Takım'da banko oynayan birkaç oyuncu, Sergen Yalçın'ın telefonunu açmıyor. Sebebi ise Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde bu oyuncular için kullandığı sert ifadeler. Bir oyuncu 'Ben, hoca olsa da o kişinin telefonuna bakmam, benim için yok hükmünde'" dedi." ifadelerini kullandı.
TFF, Montella'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirmiş ve tecrübeli isimle 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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