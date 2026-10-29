Sergen Yalçın'la ilgili şok iddia! Milli futbolcular telefonunu açmıyor

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirilmişti. Sercan Hamzaoğlu, çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Hamzaoğlu sosyal medya paylaşımında, "A Milli Takım'da banko oynayan birkaç oyuncu, Sergen Yalçın'ın telefonunu açmıyor. Sebebi ise Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde bu oyuncular için kullandığı sert ifadeler. Bir oyuncu 'Ben, hoca olsa da o kişinin telefonuna bakmam, benim için yok hükmünde'" dedi." ifadelerini kullandı.

TFF, Montella'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirmiş ve tecrübeli isimle 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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