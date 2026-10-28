Galatasaray'da sürpriz karar: Milli takımı bıraktı!
Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu sürpriz bir karara imza attı. Tecrübeli isim, duygusal bir mesaj yayımlayarak milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.
Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı kariyerini noktaladığını açıkladı. Jakobs, sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal mesajla milli formaya veda etti.
Senegal Milli Takımı'na genç yaşta katıldığını belirten Jakobs, “Milli takıma genç bir çocuk olarak geldim, şimdi ise bir adam olarak veda ediyorum” ifadelerini kullandı.
Almanya'da büyümesine rağmen Senegal'de kısa sürede kendisini evinde hissettiğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, Senegalli bir babanın oğlu olarak milli formayı giymenin hem kendisinin hem de babasının hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
Jakobs, Senegal formasıyla geçirdiği döneme ilişkin, “İster hazırlık maçlarında, ister elemelerde, Afrika Uluslar Kupası'nda ya da Dünya Kupası'nda olsun, ülkemi temsil ederken her zaman yüzde 100'ümü verdim” dedi.
Milli takım kariyerine son verme gerekçesini de paylaşan Galatasaraylı futbolcu, bundan sonraki süreçte kulüp kariyerine yoğunlaşmak ve ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirtti.
Jakobs, “Bugün yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Kulüp kariyerime odaklanmak, kendime ve aileme daha fazla değerli zaman ayırmak istiyorum. Çünkü zaman çok kıymetli ve bazı anlar bir daha asla geri gelmiyor” ifadelerini kullandı.
Senegal ile bağının devam edeceğini vurgulayan Jakobs, mesajını “Senegal, hayallerimi yaşama fırsatını bana sen verdin. Bunun için sana sonsuza dek minnettar kalacağım. Her şey için teşekkür ederim. Senegal'den asla vazgeçmeyiz!” sözleriyle tamamladı.