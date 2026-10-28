İspanya'da maçlar ertelendi: 24 karşılaşma oynanmayacak
İspanya'da 64 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren kazasının ardından futbol dünyasını etkileyen bir karar alındı. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, bugün oynanması planlanan 24 Kral Kupası maçını erteledi.
İspanya'da 64 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren kazasının ardından futbol karşılaşmalarıyla ilgili önemli bir karar alındı. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), yaşanan trajedi nedeniyle çarşamba günü oynanması planlanan 24 Kral Kupası (Copa del Rey) maçının ertelendiğini duyurdu.
İspanya'nın Toledo bölgesinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olan tren kazası, futbol takvimini de etkiledi. RFEF, kazada hayatını kaybedenleri anmak ve mağdurlarla dayanışma göstermek amacıyla çarşamba günkü erkekler Kral Kupası karşılaşmalarının oynanmamasına karar verdi.
Federasyon, yaptığı açıklamada kazadan etkilenenlere destek vermeye hazır olduğunu belirterek yetkililerin ihtiyaç duyması halinde yardım için harekete geçebileceğini bildirdi. Perşembe günü oynanması planlanan karşılaşmaların ise gelişmelere bağlı olarak mevcut takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.
RFEF'nin kararı doğrultusunda çarşamba günü oynanması planlanan 24 karşılaşma ertelendi.
Utebo – Sabadell
Pamplona – Eibar
Poblense – Ceuta
Coruxo – Zamora
Portekiz – Real Unión
Anaitasuna – Alavés
Tarancón – Levante
Peña Sport – Huesca
Amorebieta – Logroñés
Mijas-Las Lagunas – Jaén
Alcoyano – Mallorca
Trival Valderas – Leganés
Covadonga – Valladolid
Numancia – Oviedo
Badajoz – Tenerife
Puertollano – Albacete
Cieza – Granada
Reus Reddis – Barakaldo
Minera – Cartagena
Gimnástica de Torrelavega – Ourense
Navalcarnero – Real Betis
Salamanca – Celta Vigo
Xerez – Cádiz
Tavernes – Valencia