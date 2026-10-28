İspanya'da maçlar ertelendi: 24 karşılaşma oynanmayacak

İspanya'da 64 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren kazasının ardından futbol karşılaşmalarıyla ilgili önemli bir karar alındı. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), yaşanan trajedi nedeniyle çarşamba günü oynanması planlanan 24 Kral Kupası (Copa del Rey) maçının ertelendiğini duyurdu.

RFEF'den erteleme kararı

İspanya'nın Toledo bölgesinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olan tren kazası, futbol takvimini de etkiledi. RFEF, kazada hayatını kaybedenleri anmak ve mağdurlarla dayanışma göstermek amacıyla çarşamba günkü erkekler Kral Kupası karşılaşmalarının oynanmamasına karar verdi.

Federasyon, yaptığı açıklamada kazadan etkilenenlere destek vermeye hazır olduğunu belirterek yetkililerin ihtiyaç duyması halinde yardım için harekete geçebileceğini bildirdi. Perşembe günü oynanması planlanan karşılaşmaların ise gelişmelere bağlı olarak mevcut takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.

RFEF'nin kararı doğrultusunda çarşamba günü oynanması planlanan 24 karşılaşma ertelendi.

Erteleme kararından etkilenen maçlar şöyle:

Utebo – Sabadell

Pamplona – Eibar

Poblense – Ceuta

Coruxo – Zamora

Portekiz – Real Unión

Anaitasuna – Alavés

Tarancón – Levante

Peña Sport – Huesca

Amorebieta – Logroñés

Mijas-Las Lagunas – Jaén

Alcoyano – Mallorca

Trival Valderas – Leganés

Covadonga – Valladolid

Numancia – Oviedo

Badajoz – Tenerife

Puertollano – Albacete

Cieza – Granada

Reus Reddis – Barakaldo

Minera – Cartagena

Gimnástica de Torrelavega – Ourense

Navalcarnero – Real Betis

Salamanca – Celta Vigo

Xerez – Cádiz

Tavernes – Valencia

Spor

Aynı saatte iki resmi maça çıkacaklar