Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile birlikte çalışmışlardı: Milli Takım’a katıldı!
A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın teknik ekibi şekillenmeye devam ediyor. Son olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor'da görev yapan kaleci antrenörü Erol Ayçiçek, milli takımın teknik kadrosuna katıldı.
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ekibine katılan isimler belli olmaya devam ediyor. Son olarak Fethiyespor'da görev yapan kaleci antrenörü Erol Ayçiçek'in, A Milli Takım Kaleci Antrenörlüğü görevine getirildiği açıklandı.Muğla temsilcisinde teknik direktör Mustafa Ceviz'in ekibinde yer alan Ayçiçek'in yeni görevini Fethiyespor duyurdu.
Fethiyespor'dan Erol Ayçiçek'e başarı mesajı
Fethiyespor Kulübü, deneyimli kaleci antrenörünün A Milli Takım'da görevlendirilmesi üzerine bir açıklama yayımladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz Kaleci Antrenörlerinden Erol Ayçiçek, Futbol A Milli Takım Kaleci Antrenörlüğüne getirilmiştir. Fethiyespor Kulübü olarak yeni görevinde başarılar diliyor, bu kararın ülkemiz ve A Milli Takımımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."
Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ta da çalıştı
Erol Ayçiçek'in Sergen Yalçın ile daha önce Beşiktaş'ta birlikte görev yapması da dikkat çekti. Siyah-beyazlı takımda aynı teknik ekipte yer alan ikili, bu kez A Milli Takım bünyesinde yeniden bir araya geldi.
Ayçiçek'in milli takımın kaleci antrenörlüğü görevini üstlenmesiyle birlikte Sergen Yalçın'ın teknik kadrosundaki yapılanma da yeni bir isimle şekillendi.