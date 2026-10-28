Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile birlikte çalışmışlardı: Milli Takım’a katıldı!

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ekibine katılan isimler belli olmaya devam ediyor. Son olarak Fethiyespor'da görev yapan kaleci antrenörü Erol Ayçiçek'in, A Milli Takım Kaleci Antrenörlüğü görevine getirildiği açıklandı.Muğla temsilcisinde teknik direktör Mustafa Ceviz'in ekibinde yer alan Ayçiçek'in yeni görevini Fethiyespor duyurdu.

Fethiyespor'dan Erol Ayçiçek'e başarı mesajı

Fethiyespor Kulübü, deneyimli kaleci antrenörünün A Milli Takım'da görevlendirilmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Kaleci Antrenörlerinden Erol Ayçiçek, Futbol A Milli Takım Kaleci Antrenörlüğüne getirilmiştir. Fethiyespor Kulübü olarak yeni görevinde başarılar diliyor, bu kararın ülkemiz ve A Milli Takımımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ta da çalıştı

Erol Ayçiçek'in Sergen Yalçın ile daha önce Beşiktaş'ta birlikte görev yapması da dikkat çekti. Siyah-beyazlı takımda aynı teknik ekipte yer alan ikili, bu kez A Milli Takım bünyesinde yeniden bir araya geldi.

Ayçiçek'in milli takımın kaleci antrenörlüğü görevini üstlenmesiyle birlikte Sergen Yalçın'ın teknik kadrosundaki yapılanma da yeni bir isimle şekillendi.

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