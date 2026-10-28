Tecrübeli teknik adam dünyaca ünlü yıldızın Fenerbahçe’nin kapısından döndüğünü açıkladı: ‘Göreve gelseydim listemdeydi’

Yapay zekaya sorduk: Fenerbahçe’nin yeni hocası kim olmalı? Sürpriz yanıt

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Biz de ‘Fenerbahçe’nin yeni hocası kim olmalı’ diye yapay zekaya sorduk. İşte yapay zekanın yanıtı…