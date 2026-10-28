Tecrübeli teknik adam dünyaca ünlü yıldızın Fenerbahçe’nin kapısından döndüğünü açıkladı: ‘Göreve gelseydim listemdeydi’
12:39, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 12:40, 28/10/2026, Çarşamba
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Fenerbahçe’de seçim zamanında Barış Göktürk’ün adaylıktan çekilmesinden önce ekibinde yer alması beklenen Bülent Uygun, göreve gelmeleri halinde düşündükleri transferleri açıkladı. Listede Avrupa futbolunun dikkat çeken yıldızları bulunuyor.
Fenerbahçe’de seçim sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama Bülent Uygun'dan geldi.
Barış Göktürk’ün başkan adaylığından çekilmesinden önce ekibinde yer alması beklenen Bülent Uygun, göreve gelmeleri durumunda transfer etmek istedikleri futbolcuları kamuoyuyla paylaştı.
Tivibu Spor’da konuşan Uygun şu ifadeleri kullandı:
"Göreve gelseydim transfer listem şu şekilde olacaktı:
Forvet: Vlahovic, Gabriel Jesus + 2 isim daha
Sol kanat: Igor Jesus, Rashford
Dybala vardı,
Greenwood vardı,
Tottenham'ın sol beki vardı,
Arjantin'in stoperi ve sağ beki vardı."
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