Mattia Croci-Torti kimdir, nereli, hangi takımları çalıştırdı?
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken gündeme gelen Mattia Croci-Torti merak konusu oldu. İsviçreli teknik adamın yaşı, kariyeri, çalıştırdığı takımlar ve kazandığı kupalar futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Croci-Torti hakkında merak edilenler...
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken gündeme gelen isimlerden biri de İsviçreli teknik adam Mattia Croci-Torti oldu. Kariyerinin önemli bölümünü FC Lugano'da geçiren deneyimli çalıştırıcı, İsviçre Kupası'nda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Peki, Mattia Croci-Torti kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı ve kariyerinde kaç şampiyonluk kazandı?
Mattia Croci-Torti kimdir?
Mattia Croci-Torti, 10 Nisan 1982 tarihinde dünyaya gelen İsviçreli teknik direktör ve eski futbolcudur. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlığa yönelen Croci-Torti, özellikle İsviçre futbolunda üstlendiği görevlerle tanınıyor.
Antrenörlük kariyerinde farklı kulüplerde görev alan Croci-Torti, FC Lugano'da gösterdiği performansla adını duyurdu. 2021 yılında takımın teknik direktörlüğüne getirilen çalıştırıcı, kulüple kazandığı kupalar ve ligdeki sonuçlarla kariyerinde önemli bir noktaya ulaştı.
Mattia Croci-Torti kaç yaşında?
10 Nisan 1982 doğumlu olan Mattia Croci-Torti, 28 Ekim 2026 itibarıyla 44 yaşındadır. İsviçreli teknik adam, genç sayılabilecek yaşı ve kulüp düzeyindeki deneyimiyle Avrupa futbolunda takip edilen isimler arasında yer alıyor.
Mattia Croci-Torti hangi takımları çalıştırdı?
Teknik direktörlük kariyerine İsviçre'de başlayan Croci-Torti, antrenörlük yolculuğunun büyük bölümünü ülkesindeki kulüplerde sürdürdü.
FC Chiasso: Antrenörlük kariyerinin ilk dönemlerinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı.
SC Balerna: Teknik direktörlük deneyimi yaşadığı kulüpler arasında yer aldı.
FC Mendrisio: İsviçre futbolunda teknik direktörlük yaptı.
FC Lugano: Yardımcı antrenörlük görevinden teknik direktörlüğe yükseldi ve kariyerinin en dikkat çeken dönemini burada geçirdi.
Croci-Torti, özellikle Lugano'daki uzun süreli görevinde elde ettiği başarılarla öne çıktı.
Mattia Croci-Torti'nin kaç şampiyonluğu var?
Mattia Croci-Torti'nin teknik direktör olarak kazandığı en önemli kupa, FC Lugano ile elde ettiği 2021-2022 İsviçre Kupası şampiyonluğudur.
Lugano, Croci-Torti yönetiminde 15 Mayıs 2022'de oynanan finalde St. Gallen'i 4-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Bu başarı, İsviçreli teknik adamın kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu.
Lugano, Croci-Torti yönetiminde 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında da İsviçre Kupası finaline yükseldi. Ancak bu finallerde şampiyonluğa ulaşamadı.
Bu nedenle Croci-Torti'nin teknik direktörlük kariyerindeki başlıca kupa şampiyonluğu sayısı 1 İsviçre Kupası olarak öne çıkıyor. İsviçre Süper Ligi'nde ise teknik direktör olarak lig şampiyonluğu bulunmuyor.