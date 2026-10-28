Mattia Croci-Torti kimdir, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken gündeme gelen isimlerden biri de İsviçreli teknik adam Mattia Croci-Torti oldu. Kariyerinin önemli bölümünü FC Lugano'da geçiren deneyimli çalıştırıcı, İsviçre Kupası'nda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Peki, Mattia Croci-Torti kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı ve kariyerinde kaç şampiyonluk kazandı?

Mattia Croci-Torti kimdir?

Mattia Croci-Torti, 10 Nisan 1982 tarihinde dünyaya gelen İsviçreli teknik direktör ve eski futbolcudur. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlığa yönelen Croci-Torti, özellikle İsviçre futbolunda üstlendiği görevlerle tanınıyor.

Antrenörlük kariyerinde farklı kulüplerde görev alan Croci-Torti, FC Lugano'da gösterdiği performansla adını duyurdu. 2021 yılında takımın teknik direktörlüğüne getirilen çalıştırıcı, kulüple kazandığı kupalar ve ligdeki sonuçlarla kariyerinde önemli bir noktaya ulaştı.

Mattia Croci-Torti kaç yaşında?

10 Nisan 1982 doğumlu olan Mattia Croci-Torti, 28 Ekim 2026 itibarıyla 44 yaşındadır. İsviçreli teknik adam, genç sayılabilecek yaşı ve kulüp düzeyindeki deneyimiyle Avrupa futbolunda takip edilen isimler arasında yer alıyor.

Mattia Croci-Torti hangi takımları çalıştırdı?

Teknik direktörlük kariyerine İsviçre'de başlayan Croci-Torti, antrenörlük yolculuğunun büyük bölümünü ülkesindeki kulüplerde sürdürdü.

Croci-Torti'nin kariyerinde öne çıkan takımlar şöyle:

FC Chiasso: Antrenörlük kariyerinin ilk dönemlerinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

SC Balerna: Teknik direktörlük deneyimi yaşadığı kulüpler arasında yer aldı.

FC Mendrisio: İsviçre futbolunda teknik direktörlük yaptı.

FC Lugano: Yardımcı antrenörlük görevinden teknik direktörlüğe yükseldi ve kariyerinin en dikkat çeken dönemini burada geçirdi.

Croci-Torti, özellikle Lugano'daki uzun süreli görevinde elde ettiği başarılarla öne çıktı.

Mattia Croci-Torti'nin kaç şampiyonluğu var?

Mattia Croci-Torti'nin teknik direktör olarak kazandığı en önemli kupa, FC Lugano ile elde ettiği 2021-2022 İsviçre Kupası şampiyonluğudur.

Lugano, Croci-Torti yönetiminde 15 Mayıs 2022'de oynanan finalde St. Gallen'i 4-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Bu başarı, İsviçreli teknik adamın kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Lugano, Croci-Torti yönetiminde 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında da İsviçre Kupası finaline yükseldi. Ancak bu finallerde şampiyonluğa ulaşamadı.

Bu nedenle Croci-Torti'nin teknik direktörlük kariyerindeki başlıca kupa şampiyonluğu sayısı 1 İsviçre Kupası olarak öne çıkıyor. İsviçre Süper Ligi'nde ise teknik direktör olarak lig şampiyonluğu bulunmuyor.

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