Fenerbahçe efsanesi göreve hazır: "Şampiyonlukta görüşürüz"

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu ve teknik direktörü Bülent Uygun, Tivibu Spor yayınında yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'de görev almaya hazır olduğunun sinyalini verdi.

Tivibu Spor yayınında konuşan Bülent Uygun, Fenerbahçe taraftarının kendisine gösterdiği ilginin ve görev için adının anılmasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Uygun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nasibimizde varsa, Allah bizi şampiyon yapacaksa oraya gelmeyi nasip etsin. Bu kadar sevildiğini bilmek ve sizin istendiğinizi bilmek çok güzel bir duygu.

Bakalım, Mevlam ne eylerse güzel eyler. Hayırlısı uğurlusu olsun. Biz en güzel şekilde makama değil, şampiyonluğa talibiz.

Zaten oraya teknik direktör olduğumuzda da şampiyonlukta görüşürüz."

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