Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown...
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından TFF disiplin sevklerini duyurdu. "Saldırı" gerekçesiyle Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilirken, her iki kulüp de çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle disipline gönderildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, 26 Ekim 2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından disiplin sevklerini duyurdu.
TFF'nin açıklamasına göre Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmada yaşandığı belirtilen "saldırı"gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27 Ekim 2026'dan itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe'nin futbolcusu Archie Brown da aynı müsabakadaki "saldırı" gerekçesiyle aynı madde kapsamında ve aynı tarihten itibaren tedbirli olarak disipline gönderildi.
Galatasaray'da Serhat Doğan da PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray Kulübü görevlisi Serhat Doğan da derbideki olaylar nedeniyle disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı.
TFF açıklamasında Doğan'ın "saldırı" gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi, ayrıca "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle 46. madde ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
Fenerbahçe Kulübü görevlisi Ahmet Aytar ise talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi kapsamında tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de sevk
Derbinin ardından iki kulüp hakkında da disiplin işlemi başlatıldı.
Galatasaray; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildi. Kulübün sevkinde Futbol Disiplin Talimatı'nın 53, 52 ve 46. maddelerinin yanı sıra Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı'nın 16. maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi ve 2026-2027 sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/1 ve 9/8 maddeleri dayanak gösterildi.
Fenerbahçe ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle disipline gönderildi.
Sarı-lacivertli kulübün sevkinde, derbide 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesi de yer aldı.
Gözler PFDK'nın vereceği kararlarda
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından açıklanan sevklerle birlikte gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vereceği kararlara çevrildi.