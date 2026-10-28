Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown...

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de sevk

Derbinin ardından iki kulüp hakkında da disiplin işlemi başlatıldı.

Galatasaray; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildi. Kulübün sevkinde Futbol Disiplin Talimatı'nın 53, 52 ve 46. maddelerinin yanı sıra Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı'nın 16. maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi ve 2026-2027 sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/1 ve 9/8 maddeleri dayanak gösterildi.



