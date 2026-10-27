Mert Hakan Yandaş'tan derbi sonrası özür açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, karşılaşmanın ardından yaşanan gerginlik gündem olmuştu. Maç sonrasında polislerle tartıştığı görülen Mert Hakan Yandaş, konuya ilişkin açıklamasında olayların farklı noktalara çekildiğini ifade etti.

Yandaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün oynadığımız derbi maçının ardından yaşanan olayların hiçbir aşamasında herhangi bir tartışmanın içinde yer almadım. Maçı kaybetmenin verdiği üzüntü ve gerginlikle, kimseyle muhatap olmadan yalnızca içeri girmeye çalışıyordum.

Ancak görüyorum ki yaşananlar, kamuoyunda yine benim üzerimden farklı noktalara çekilmeye çalışılıyor. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki devletimizin güvenlik güçlerine, özellikle de görevini yerine getiren polislerimize karşı kırıcı, incitici ya da hakaret içeren bir sözüm veya davranışım olmamıştır. Onları hedef alan herhangi bir tutumun içerisinde olmam dün de söz konusu değildi, bugün de değildir. Yalnızca o anın stresiyle istemeden de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem kendilerinden de ayrıca özür dilerim.

Artık yaşananların gerçek bağlamından koparılmadan değerlendirilmesini ve şahsım üzerinden farklı anlamlar yüklenmemesini temenni ediyorum."

Fenerbahçe taraftarından da özür diledi

Mert Hakan Yandaş, açıklamasının son bölümünde derbide alınan mağlubiyet nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlara seslendi. Takımın beklentilerinin farkında olduklarını belirten futbolcu, daha güçlü bir şekilde geri dönmek için mücadele edeceklerini vurguladı.

Yandaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son olarak, dün akşam sahadan istemediğimiz bir sonuçla ayrıldığımız için Büyük Fenerbahçe Taraftarından içtenlikle özür diliyoruz. Bu camianın beklentilerinin ve taşıdığımız formanın sorumluluğunun farkındayız. Yaşattığımız üzüntüyü telafi etmek, çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmak ve Fenerbahçemizi hak ettiği yere taşımak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Fenerbahçe'den derbideki olaylar hakkında sert açıklama