Gaziantep FK kupada farklı turladı

Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu: Derbiden tek isim var

Futbol istatistik sitesi Sofascore, Süper Lig'de 9. haftanın 11'ini belirledi. Çaykur Rizespor’u 4-3 mağlup eden Trabzonspor, üç futbolcusuyla kadroda öne çıktı. Galatasaray’ın 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinden ise yalnızca bir oyuncu haftanın 11’ine girebildi. İşte haftanın kadrosu...