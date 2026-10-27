Gaziantep FK kupada farklı turladı
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Gaziantep FK, deplasmanda Etimesgutspor'u 4-0 mağlup etti ve tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Gaziantep FK, deplasmanda Etimesgutspor'u 4-0 yenerek tur atladı.
7. dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahasının sağında buluştuğu topu soluna çekerek önünü boşaltan Kulasin, meşin yuvarlağı kalecinin bacaklarının arasından ağlarla buluşturdu: 0-1
41. dakikada Gaziantep FK'nin soldan Mirza Cihan ile kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Efe Sarıkaya, uzak direkte yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantep FK 2-0 önde tamamladı.
74. dakikada orta sahada kapılan top sonrası Halil Dervişoğlu'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Gassama, meşin yuvarlağı altıpasa kadar sürdükten sonra yaptığı dokunuşla Gaziantep ekibini 3-0 öne geçirdi.
90+2'nci dakikada Sorescu'nun yüksek pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Halil Dervişoğlu, sağ ayağına aldığı topu aşırtma vuruşla ağlarla buluşturdu ve Gaziantep FK sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Gaziantep FK bu sonuçla kupada 4. tura yükseldi.