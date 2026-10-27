Derbi kavgasının fitilini ateşleyen görüntü ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından yaşanan kavganın başlangıcına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaraylı Roland Sallai arasında maç sırasında yaşanan gerginliğin bitiş düdüğünün ardından yeniden alevlendiği görüldü.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tansiyon, karşılaşma devam ederken yükseldi.
Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin 55. dakikasında oyuna girdiği sırada Roland Sallai'nin kendisini eliyle ittiği görüldü.
Bu hareketin ardından Kerem'in eliyle ağzını kapatarak Macar futbolcuya bir şeyler söylediği dikkat çekti.
İkili arasındaki sözlü tartışmanın ardından Sallai'nin gülümsediği görüldü.
Karşılaşmanın 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona ermesinin ardından iki futbolcu arasındaki gerginlik yeniden alevlendi. Kerem Aktürkoğlu'nun Sallai'nin üzerine yürümesiyle başlayan olaylara diğer futbolcular ve teknik ekipler de müdahil oldu.
Saha içindeki arbede sırasında Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown arasında da kavga çıktı.
Yere düşen iki futbolcu, çevredekilerin müdahalesiyle ayrılırken yaşanan olayların ardından her iki oyuncu da kırmızı kartla cezalandırıldı.