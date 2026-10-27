Derbi kavgasının fitilini ateşleyen görüntü ortaya çıktı

Ballon d’Or ödül töreninde büyük sürpriz: Herkes şaşırdı ve bir ilk yaşandı

Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Harry Kane, 2025-26 sezonunun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kariyerinde ilk kez kazandı. Birçok futbolseverin ödülün sahibi olarak beklediği Mbappe ise ikinci sırada yer aldı.