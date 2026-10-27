Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kızdıracak paylaşım: Olay gönderme

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'dan maç sonu göndermeli paylaşımlar geldi. Sarı-kırmızılıların maç sonrasında yayımladığı videoda, eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na yönelik göndermesiyle dikkat çekti.

Galatasaray'dan "Kutlamadan Olmaz" Mesajı

Geride bıraktığımız günlerde yeni yaşına giren Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, paylaşımında "Kutlamadan olmaz" notunu kullanarak hem derbi galibiyetini kutladı hem de eski oyuncusuna gönderme yaptı. Fenerbahçe tepkilerden dolayı herhangi bir kutlama mesajı yayımlamamıştı.

Harry Potter Göndermesi

Galatasaray'ın paylaşımında, Kerem Aktürkoğlu ile özdeşleşen Harry Potter temalı gol sevinci de unutulmadı. RAMS Park çimlerinde çekilen videoda Harry Potter şapkası, şapkanın üzerinde bir asa, kırılmış gözlük ve üzerinde mum bulunan bir gofret yer aldı.

Söz konusu detaylar, Kerem Aktürkoğlu'nun futbolseverler tarafından bilinen gol sevincine gönderme olarak yorumlandı.

Galatasaray'ın paylaşımı;

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