Galatasaray’dan gece yarısında Fenerbahçe’ye olay gönderme: Ortalık karıştı
Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 22 yaparken Fenerbahçe, 16 puanda kaldı. Karşılaşma sonrasında Galatasaray’ın yapmış olduğu bir paylaşım sosyal medyada dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı derbiden 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü.
RAMS Park’ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 40 maçta 32 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 5 müsabakanın 4’ünü kazanırken, 1’inden beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray’dan gece yarısı flaş bir paylaşım geldi. Sarı kırmızılı takım Victor Osimhen’in fotoğrafını kullanarak, “Maçın golcüsü binim.” paylaşımını yaptı ve İsmail Kartal’a göndermede bulundu.