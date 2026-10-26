Derbide kırmızı kart gören futbolcular belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından RAMS Park'ta tansiyon yükseldi. Son düdüğün çalmasıyla birlikte iki takımın futbolcuları arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan olayların ardından iki futbolcu kırmızı kartla cezalandırıldı.

Derbi bitti, gerginlik başladı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede, maçın ardından yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti.

Son düdüğün ardından RAMS Park'ta iki takım oyuncuları arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte futbolcular birbirlerinin üzerine yürürken, saha içinde tansiyon yükseldi.

Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında tartışma

Yaşanan olayların, Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında başlayan tartışmayla alevlendiği belirtildi. İki futbolcu arasındaki gerginlik devam ederken, araya girerek tarafları ayırmaya çalışan Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı da tartışmaya dahil oldu.

Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a kırmızı kart

Derbi sonrası yaşanan kavganın ardından hakem Atilla Karaoğlan'ın kararı da belli oldu. Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre, Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown, maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

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