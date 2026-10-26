Osimhen'den olay gol sevinci: Kameralara döndü ve...
Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde Victor Osimhen, 29. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Nijeryalı yıldızın golün ardından kameralara yaptığı el hareketleri dikkat çekti.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinin 29. dakikasında fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.
Golün ardından kameralara yönelen Osimhen, elleriyle konuşma, ağlama ve sus işaretleri yaptı.
Osimhen, Lille karşılaşmasında zaman zaman takım arkadaşlarına el ve kol hareketleriyle tepki göstermesiyle gündeme gelmişti. Maçın ardından gergin olduğu yönündeki yorumlara yanıt veren yıldız futbolcu, sahada oyuncuların birbirlerine tepki gösterebildiğini ve bunun kazanma arzusuyla ilgili olduğunu belirtmişti.
İstediği bazı şeylerin sahada gerçekleşmemesi nedeniyle zaman zaman tepki verebildiğini söyleyen Osimhen, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kimse bana nasıl koşu atacağımı, nasıl oynayacağımı, nasıl gol atacağımı söyleyemez, zaten bunları yapıyorum ve bu yüzden dünyanın en iyi forvetlerinden biriyim."