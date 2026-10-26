Osimhen'den olay gol sevinci: Kameralara döndü ve...

İstediği bazı şeylerin sahada gerçekleşmemesi nedeniyle zaman zaman tepki verebildiğini söyleyen Osimhen, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:





"Kimse bana nasıl koşu atacağımı, nasıl oynayacağımı, nasıl gol atacağımı söyleyemez, zaten bunları yapıyorum ve bu yüzden dünyanın en iyi forvetlerinden biriyim."