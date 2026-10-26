Maçta tartışılan an! Osimhen'in pozisyonu kırmızı kart mı?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde daha 16. saniyede ortalık karıştı

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren derbiye gerginlik damga vurdu. RAMS Park'ta oynanan mücadelenin henüz 16. saniyesinde iki futbolcu arasında tansiyon bir anda yükseldi.