Maçta tartışılan an! Osimhen'in pozisyonu kırmızı kart mı?
Süper Lig'de Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadelede ilk yarının son anlarında Osimhen'in Archie Brown'a müdahalesi sonrası kırmızı kart tartışmaları çıktı.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, ilk yarının son anlarında ceza sahası içinde önünde kalan topa vurdu ancak top direkten dışarı çıktı. Pozisyonda Osimhen için ofsayt bayrağı kalkarken kırmızı kart tartışmaları alevlendi.
Osimhen'in aynı pozisyonda Archie Brown'un ayağına müdahalesi için Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada kırmızı kart itirazları yaptı.
Eski hakemden flaş yorum
Pozisyonla ilgili eski hakem Deniz Ateş Bitnel, sosyal medya hesabından, "İlk yarının son dakikasında Osimhen'in Brown'un ayağına bastı pozisyon sarı kart olmalıydı. Ayak pençesi yerde, diz kırık, güç transferi yok." ifadelerini kullandı.