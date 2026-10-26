Derbide şaşkına çeviren an: Osimhen gerçeği öğrenince şoke oldu
23:03, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 23:07, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Victor Osimhen’in yaşadığı ilginç an gündem oldu. Nijeryalı yıldızın kafa vuruşu yan ağlarda kalırken gol sevinci yaşaması dikkat çekti. Osimhen’in o anları sosyal medyada da çok konuşuldu.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Victor Osimhen, ilginç bir an yaşadı.
Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına gönderdiği topa kafayla vuran Nijeryalı yıldızın şutu yan ağlarda kaldı.
Hat-trick yaptığını düşünerek gol sevinci yaşayan Osimhen'in pozisyonunda ofsayt kararı verildi.
Gol olmayan pozisyonda sevinç yaşayan Nijeryalı yıldızın gerçeği öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlık sosyal medyada gündem oldu.
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