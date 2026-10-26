Eski Fenerbahçeli yıldızın eşi derbide deplasman tribününden paylaşım yaptı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli taraftarlar deplasman tribünündeki yerini aldı.

Maçı tribünden takip edenler arasında Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül de vardı.

Deplasman tribününden paylaşımda bulunan Hatice Gönül, derbi heyecanını sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte yaşadı. Paylaşımına "Ben sizin bildiğiniz kadınlardan değilim" notunu düşen Gönül'ün bu sözleri ve tribün karesi sosyal medyada kısa sürede etkileşim topladı.

Spor

RAMS Park'ta sürpriz isim! Derbiyi izlemeye geldi