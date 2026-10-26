Eski Fenerbahçeli yıldızın eşi derbide deplasman tribününden paylaşım yaptı
21:16, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 21:25, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de taraftarlar, RAMS Park'a geldi.
Fenerbahçeli eski futbolcu Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde deplasman tribününde yer alarak sarı-lacivertli takıma destek verdi. Gönül'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli taraftarlar deplasman tribünündeki yerini aldı.
Maçı tribünden takip edenler arasında Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül de vardı.
Deplasman tribününden paylaşımda bulunan Hatice Gönül, derbi heyecanını sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte yaşadı. Paylaşımına "Ben sizin bildiğiniz kadınlardan değilim" notunu düşen Gönül'ün bu sözleri ve tribün karesi sosyal medyada kısa sürede etkileşim topladı.
Spor
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Başlıklar :Süper LigGalatasarayFenerbahçe