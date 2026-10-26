Fenerbahçeli yıldıza büyük onur: Ballon d’Or gecesinde en iyi 11’de açıklandı
Merakla beklenen gün geldi. Ballon d’Or ödül töreninde en iyi oyuncular belli oluyor. Ballon d’Or’un sahibini bulacağı gün, İngilizlerden flaş bir açıklama geldi. Fenerbahçeli yıldız en iyi 11’e girdi.
Dünyanın en iyi oyuncularının ödül töreni olarak kabul gören Ballon d’Or bugün sahibini buluyor. Fakat İngiliz basınından, Ballon d'Or ödül töreninin düzenlendiği gece farklı bir haber geldi.
The Athletic, Ballon d'Or listesine alınmayan en iyi ilk 11'i belirledi.
Bu listede Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi de yer aldı.
Yapılan ilk 11'de Muriqi’in yanı sıra, David Raya, Federico Dimarco, Nico Schlotterbeck, Luka Vuskovic, Jurrien Timber, Elliot Anderson, Pedri, Antoine Semenyo, Morgan Gibbs-White ve Raphinha yer aldı.
Geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 23 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.
İşte The Athletic’in Ballon d'Or listesine alınmayan en iyi ilk 11'i