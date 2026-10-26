Kaçırdığı penaltı sosyal medyada gündem oldu
U19 PAF Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Çağrı Balta, eski takımına karşı gol atarken ikinci yarıda kaçırdığı penaltıyla maçın kırılma anlarından birine imza attı. Genç oyuncunun penaltı vuruşu sosyal medyada da gündem oldu.
U19 PAF Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Derbide kazanan taraf, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray oldu.
Karşılaşmaya damga vuran isimlerin başında ise Fenerbahçe forması giyen Çağrı Balta geldi.
Galatasaray altyapısında yetişen ve daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Çağrı Balta, derbinin 22. dakikasında sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. Galatasaray, 29. dakikada Ada Yüzgeç'in golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı eşitlikle sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısında Fenerbahçe, yeniden öne geçmek için önemli bir fırsat yakaladı. Kazanılan penaltıda topun başına Çağrı Balta geçti.
Ancak genç futbolcu penaltı vuruşundan yararlanamadı. Çağrı Balta'nın kaçırdığı penaltı, derbinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu.
Eski takımına karşı gol atarak maça iyi başlayan genç oyuncunun, Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirme fırsatını değerlendirememesi karşılaşmanın kırılma noktalarından biri olarak öne çıktı.
Kaçan penaltının ardından Galatasaray oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Sarı-kırmızılılar 71. dakikada Dağhan Kahraman'ın golüyle 2-1 öne geçti.
Oğulcan Yançel'in kaydettiği gol ise maçın skorunu belirledi.
Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü U19 derbisinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı.
Çağrı Balta'nın kaçırdığı penaltı.