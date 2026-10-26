Ballon d'Or ödülünü kim kazandı? 2026 Ballon d'Or adayları kimler?

Futbolda sezonun en iyi futbolcularının ödüllendirildiği Ballon d'Or töreni bu akşam İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşecek. Futbolseverler, Ballon d'Or ödülünü kimin kazanacağını merak ediyor. Tüm merak edilenler haberimizde.

Ballon d'Or töreni ne zaman? Saat kaçta?

2026 Ballon d'Or ödül töreni bu akşam saat 23.00'te İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek.

2026 Ballon d'Or'u kim kazandı?

Geçtiğimiz sene PSG'nin Fransız futbolcusu Ousmane Dembele'nin kazandığı ödülde bu sene favori Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe... Diğer favoriler arasında Harry Kane (Bayern Münih) ve Lamine Yamal da (Barcelona) bulunuyor.

Real Madrid'den katılım olacak

Öte yandan iki yıldır çeşitli sebeplerle ödül törenine oyuncu göndermeyen Real Madrid bu yıl Kylian Mbappe, Yan Diomande ve Marc Cucurella ile temsil edilecek. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın ise törene katılım sağlamayacağı bildirildi.

2026 Ballon d'Or adayları kimler?

Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz (PSG), Erling Haaland (Manchester City), Rodri (Manchester City/Barcelona), Gabriel Magalhaes, Declan Rice, William Saliba (Arsenal), Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano (Bayern Münih), Pau Cubarsi, Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona/PSG), Lautaro Martinez (Inter), Bruno Fernandes (Manchester United), Lionel Messi (Inter Miami), Sadio Mane (Al Nassr), Julian Quinones (Al Qadsiah)