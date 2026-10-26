Çaykur Rizespor - Trabzonspor CANLI İZLE || Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?
18:00, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Geçtiğimiz sezon oynanan maçtan kare.
Trendyol Süper Lig 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam saat 19.00'da Trabzonspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR CANLI ANLATIM
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı için
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ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR CANLI İZLE
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını canlı izlemek için
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Başlıklar :TrabzonsporÇaykur RizesporTrendyol Süper Lig