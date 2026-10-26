Beşiktaş - Başakşehir (CANLI)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor.
Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı.
Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, turuncu-lacivertliler karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.
Beşiktaş'ta Başakşehir maçında üç oyuncu formasından uzak kaldı.
Siyah-beyazlılarda tedavisi süren kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Crystal Palace maçında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ, Başakşehir müsabakasında görev yapamıyor.
Siyah-beyazlı takımda iki futbolcu ceza sınırında yer alıyor.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve Başakşehir maçında oynaması beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Kasımpaşa ile oynanacak maçta cezalı olacak.