Caner Erkin'den Fenerbahçeli yıldıza: "Eleştirilmesi normal"

Kariyerinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin’den derbi öncesi dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Tecrübeli futbolcu, maçın ilk dakikalarına işaret ederken sarı-lacivertlilerin hücum hattı ve Kerem Aktürkoğlu’nun taraftar tepkilerinden nasıl etkilenebileceği hakkında da konuştu.