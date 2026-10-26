U19 derbisi nefes kesti: Geriden gelip 3-1 kazandılar
16:21, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 16:42, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Karşılaşmadan kare.
Galatasaray U19, PAF Ligi 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe U19'u geriden gelerek 3-1 mağlup etti.
U19 PAF Ligi 9. hafta derbi karşılaşmasında Galatasaray U19 ile Fenerbahçe U19 karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Galatasaray U19 Takımı 3-1 kazandı.
Genç aslanlara galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Doruk Özsaraç (K.K), 71. dakikada Dağhan Kahraman ve 77. dakikada Oğulcan Yançel kaydetti.
Fenerbahçe'nin tek golünü 22. dakikada Çağrı Hakan Balta atarken genç futbolcu 50. dakikada penaltı vuruşundan da yararlanamadı.
Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 19'a yükselterek 3. sırada konumlandı. Sarı-lacivertliler ise 13 puanla 8. sırada kaldı.
Spor
Mike Tyson’a Fenerbahçe-Galatasaray derbisi soruldu: Cevabı herkesi şaşırttı
Spor
Galatasaray - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Başlıklar :U19 PAF LigiFenerbahçe U19Galatasaray U19